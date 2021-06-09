В Красноярском крае разыскивают двух школьниц, путешествующих автостопом из Приморья

Девочки отправились в Красноярский край автостопом из Приморья Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух школьниц из Приморья отправились в Красноярский край без взрослых, и пропали. 12-летняя Эльмира и 13-летняя Кристина вышли из дома 6 июня и после этого родные больше ничего о них не слышали. Волонтеры из организации «Поиск Пропавших Детей-Красноярск» сообщают, что подростки путешествуют автостопом.

Приметы девочек:

Кристина Карпенко ростом около 155 см, довольно плотного телосложения. У девочки темные волосы и глаза. Она была одета в зеленую толстовку, темные джинсы и черно-белые кроссовки.

Эльмира Шункова ростом около 150 см, имеет худощавое телосложение. У подростка светло-русые волосы длиной ниже плеч. В день пропажи была одета в синие джинсы с разорванными коленями и белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек или видел их где-либо после 6 июня, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам:

8 (42331) 45-9-87 – ОМВД России по Хасанскому району

102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com