В Красноярском крае разыскивают двух школьниц, путешествующих автостопом из Приморья

Девочки отправились в Красноярский край автостопом из Приморья
Фото: Мария ЛЕНЦ
Двух школьниц из Приморья отправились в Красноярский край без взрослых, и пропали. 12-летняя Эльмира и 13-летняя Кристина вышли из дома 6 июня и после этого родные больше ничего о них не слышали. Волонтеры из организации «Поиск Пропавших Детей-Красноярск» сообщают, что подростки путешествуют автостопом.
Приметы девочек:
Кристина Карпенко ростом около 155 см, довольно плотного телосложения. У девочки темные волосы и глаза. Она была одета в зеленую толстовку, темные джинсы и черно-белые кроссовки.
Эльмира Шункова ростом около 150 см, имеет худощавое телосложение. У подростка светло-русые волосы длиной ниже плеч. В день пропажи была одета в синие джинсы с разорванными коленями и белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек или видел их где-либо после 6 июня, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам:
8 (42331) 45-9-87 – ОМВД России по Хасанскому району
102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтёры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com