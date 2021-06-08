Под Красноярском в ДТП чудом выжил семилетний ребенок

Фото: ЧП Красноярск

Под Красноярском на трассе Р-255 Сибирь произошло жуткое ДТП. Пьяная, по словам участников аварии, автолюбительница на «БМВ» врезалась в «Хонду», где на заднем сидении находился 7-летний мальчик. Судя по повреждениям автомобиля, ребенок остался невредимым каким-то чудом.

В ГИБДД рассказали корреспонденту «Комсомолки», что аварии произошла в 3:30 утра, 6 июня. Обе машины ехали из Красноярска в сторону Емельяново, когда 37-летняя женщина-водитель за рулем «БМВ» перестала справляться с управлением. Она на скорости врезалась с заднюю часть «Хонды», находящейся неподалеку. В результате столкновения пострадал водитель «Хонды». Мужчину госпитализировали. Ребенок, который ехал на заднем сидении и был пристегнут, выжил и остался цел, несмотря на серьезные повреждения задней части авто.

Пострадавшая сторона в аварии рассказала в соцсетях, что женщина-водитель «БМВ» былая пьяна, а после столкновения даже не вышла узнать, как себя чувствуют водитель и пассажиры «Хонды».

- Пока сотрудник писал бумаги, дама уснула, что аж запотели стекла у патрульной машины, от освидетельствования отказалась, сказала, что ничего не употребляла. Машина вообще оказалась не ее. Пугала, что ее папа большой начальник в ГИБДД, это как бы намекая, что ничего ей не будет. Никакой вины она не признает, да и не чувствует, - рассказывают потерпевшие.

Виновница ДТП отказалась проходить медицинское освидетельствование, несмотря на то, что имела внешние признаки опьянения. За это ей грозит 30 000 рублей штрафа и лишение прав на 2 года. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.