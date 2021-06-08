«Сходи на рынок, купи мышьяк»:железногорская пенсионерка набрала для аферистов 2,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

«Отжила ты свое, получается. Сходи на рынок и купи мышьяк» - увидела 67-летняя жительница Железногорска сообщение на телефоне, когда пыталась разобраться с людьми, которые представились ей представителями службы безопасности банка.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. История развивалась по уже знакомому сценарию. Женщине позвонила незнакомка и представилась службой безопасности банка. Ошарашила: кто-то подал от имени женщины заявку и пытается взять крупный кредит.

Звонок, стати, поступил с номера, указанного на банковской карте потерпевшей, поэтому женщина посчитала информацию достоверной (на самом деле это поддельный номер). И поверила мошенникам. А те убедили ее, что проводят спецоперацию по поимке виртуальных преступников, потом запретили рассказывать родным. И подвели женщину к тому, чтобы она набрала кредитов в разных банках и перевела деньги на «безопасный счет». После этого ей даже пришло уведомление на электронную почту, что все кредиты якобы аннулированы.

А спустя время женщина получила другие уведомления – уже из настоящих банков с требованием погасить долги. Не понимая, в чем дело, она написала об этом своему «куратору», с которым общалась ранее. И получила в ответ предложение купить мышьяк.

Добавим, что после обращения в полицию заведено уголовное дело. Теперь женщине придется улаживать свои проблемы по кредитам.