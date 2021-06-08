В Хакасии на футбольном матче на болельщицу свалилась металлическая конструкция

В Хакасии на футбольном матче свалилась металлическая конструкция. Фото: следком

В хакасском городе Саяногорске произошло ЧП, в котором сейчас разбирается следком. Там пострадала болельщица, пришедшая на местный стадион, чтобы посмотреть на футбольный матч между юношескими командами.

По предварительной версии, озвученной «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, ЧП произошло в минувшую субботу 5 июня. Во время игры сильным порывом ветра сорвало металлическую конструкцию, прилегающую к футбольному полю, предназначенную для видеофиксации турнира. Конструкция упала на 40-летнюю женщину. Ее госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следствие выяснит, почему злополучная конструкция не была прикреплена должным образом и кто за это будет отвечать.