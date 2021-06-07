Юные художники из Красноярска расписывают подземный пешеходный переход на Белинского

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске юные художники начали расписывать подземный пешеходный переход на Белинского. К концу лета в проекте «Культурный портал на Белинского» появится 50 красочных работ молодых дарований. Как сообщают в пресс-службе администрации Красноярска, по завершению нанесения изображений на стены перехода, будет дан официальный старт новому проекту.

Для отбора работ, которые будут красоваться в «Культурном портале на Белинского», был проведен конкурс среди молодых художников. Участие в отборе могли принять жители края не младше 14 лет и не старше 35. Заявки подавали не только профессионалы, но и студенты различных заведений, а также свободные художники, которые сами развили свое мастерство. Тема для поданных работ была «Загляни в завтра».

Проект «культурного портала» поддержала не только администарция города, но и общественная организация «Город молодых» вместе с Молодежным центром «Новые имена».