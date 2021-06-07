В Красноярске фальшивая сотрудница управляющей компании обокрала 91-летнюю пенсионерку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске среди бела дня вновь обокрали пожилого человека. На этот раз жертвой стала 91-летняя женщина, её обманула фальшивая сотрудница управляющей компании. Как сообщает МВД, теперь лжеработнице грозит до 6 лет лишения свободы.

Оказалось, что уже судимая 25-летняя девушка представилась работницей УК и пояснила пенсионерке, что «проверить фильтрующие модули». После мнимой проверки пожилая женщина отказалась платить за услугу, поэтому мошенница решила самостоятельно получить оплату и незаметно сняла с уха 91-летней женщины золотую сережку.

Когда пожилая красноярка обнаружила пропажу украшения, то обратилась в полицию.

Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «Кража». Личность мошенницы довольно быстро установили, девушку задержали. Теперь если следствие докажет вину фальшивой работницы, то ей грозит до 6 лет лишения свободы.