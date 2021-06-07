В Красноярске запоздало расцвели каштаны

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска сообщают, что в прошлом году каштаны в городе зацвели уже в середине мая. В году 2021-м же они из-за затяжной и прохладной весны распустились лишь в начале июня. Напомним, что каштаны растут на проспекте Мира и рядом со зданием городской администрации.

В пресс-службе мэрии рассказывают, что завезли теплолюбивые деревья в город в 2005 году. Поначалу каждую зиму растения прятали под стеклянные колпаки и утепляли, но со временем каштаны прижились, окрепли и больше не требовали такого ухода.

В 2009 году они начали цвести, а спустя пару лет даже плодоносить. Однако плоды сорта наших «красноярских» каштанов несъедобны. Более того, орехи могут быть даже ядовитыми, так что рисковать не стоит:

Фото: мэрия Красноярска

- Просто эти деревья изначально другого, несъедобного сорта - плоды у них горькие и даже могут быть ядовитыми для организма, - сообщает пресс-служба городской администрации.