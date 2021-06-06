Красноярским родителям запретили навещать детей в лагерях Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Красноярском крае в загородных оздоровительных лагерях отдохнут около 37 тысяч детей. Еще 62 тысяч человек отдохнут в пришкольных лагерях, 300 ребят посетят лагерь труда и отдыха. На организацию летней оздоровительной кампании в краевом бюджете предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей, сообщает министерство образования края.

На сегодня в регионе открыто 705 организаций отдыха и оздоровления детей, в них отдыхают 61 372 ребенка. Большинство площадок заработало на базе школ – их 684. Дети приходят туда утром и возвращаются домой после обеда. Дневное пребывание учащихся в таких лагерях создаёт оптимальные условия для полноценного отдыха. Каждая школа самостоятельно организует досуг ребят – это могут быть подвижные игры на свежем воздухе, образовательные дискуссии, рисование, лепка, аппликации, предусмотрено горячее питание дважды в день – завтрак и обед.

Также полноценно заработали 20 загородных лагерей. Сейчас там отдыхают 3383 ребенка. До 15 июня откроются еще 34 учреждения. Добавим, что в рамках мер безопасности родителям запрещено навещать детей в лагере, а наполняемость лагеря составляет 75%.