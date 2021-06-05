Двоих жителей Красноярска привлекли к ответственности за картинки в соцсетях

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к административной ответственности привлекли двоих местных жителей за постинг картинок в соцсети. Как сообщает прокуратура, изображения были не абы какие, а с нацистской символикой, демонстрация и пропаганда которой запрещены законом.

Посты в социальных сетях содержали не только изображения свастики, но и тексты, а также видео и аудиозаписи, в которых правоохранители усмотрели публичную демонстрацию и пропаганду «запрёщенки».

На основании постановлений прокурора двое жителей Красноярска судом привлечены к административной ответственности по статье «пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой символики» в виде штрафов.

После вмешательства прокуратуры все посты, содержащие символику нацистов, были удалены.