Пьяный водитель на «Ладе Приоре» устроил гонки с сотрудниками ДПС в Сосновоборске

Фото: МВД

В Сосновоборске госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя, пытавшегося уйти от ответственности. Как сообщили в МВД, автолюбитель проигнорировал требование об остановке и решил скрыться от патрульного автомобиля.

- Включив звуковые сигналы и проблесковые маячки, сотрудники полиции проследовали за нарушителем, который, увеличив скорость, всячески пытался оторваться от преследования, совершая при этом опасные маневры. На помощь экипажу ДПС подключились экипаж патрульно-постовой службы и сотрудники Управления Росгвардии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В конечном итоге мужчину удалось задержать. Оказалось, что у него с собой не было даже документов, вдобавок он был сильно пьян – прибор показал в 6 раз превышение нормы показателей алкотестера.

В отношении правонарушителя был составлен ряд административных материалов, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за отсутствие при себе документов на транспортное средство, а также за невыполнение требования об остановке.

Автомобиль помещен на спецстоянку, водителя ждет судебное заседание, где будет принято решение о назначении штрафа в 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет.