Из Центрального района Красноярска вывезли около 5 кубометров рекламных листовок

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В администрации Центрального района Красноярска посчитали количество убранных рекламных листовок с начала 2021 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, за пять месяцев с улиц убрали 5 кубометров бумажных объявлений, 42 таблички, 19 растяжек и баннеров, 16 штендеров и 11 других рекламных конструкций. Рейды по территории района, направленные на выявление таких нарушений, проводятся ежедневно.

- В сравнении с прошлым годом объёмы рекламы, которую убрали с улиц района, уменьшились в несколько раз. Такая динамика может только радовать. Вместе с тем, почти каждый день специалисты районной администрации выявляют новые объявления, нанесённые при помощи краски на фасады или объекты городской инфраструктуры. Ликвидировать последствия таких нарушений собственникам приходится за свой счёт, - отмечает руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

В основном рекламу расклеивают на опорах освещения, шумозащитных экранах, фасадах зданий, остановочных павильонах, деревьях и дорожных знаках. Нарушителей, которых удаётся задержать на месте, привлекают к ответственности за несанкционированную расклейку. С начала года административная комиссия района рассмотрела пять таких дел, сумма наложенных штрафов составила 6 500 рублей.