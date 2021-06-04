В Красноярском крае построят новый «Порт бухта Север» с длиной причалов 1 275 метров

Проект "Восток Ойл" - один из крупнейших в России по масштабам. Фото: rosneft.ru

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня, ООО «Восток Ойл» (ГК «Роснефть») заключило ряд соглашений на выполнение работ по возведению гидротехнических сооружений нефтяного терминала «Порт Бухта Север».

Договор с АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» предусматривает подготовку рабочей документации по объекту «Нефтяной терминал. Порт Бухта Север», а также строительство двух терминалов генеральных грузов, двух нефтеналивных терминалов, терминала внутрипортовых судов, создание искусственного земельного участка.

Контракт с АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» предполагает выполнение проектно-изыскательских работ по расширению нефтяного терминала «Порт Бухта Север» (II и III очереди) для обеспечения отгрузки товарной нефти проекта «Восток Ойл» объемом до 100 млн тонн в 2030 году. Поэтапно планируется достичь перевалки через морской терминал до 30 млн тонн нефти в год в 2024 году, в 2027 году – до 50 млн тонн.

Значимость этого события отметил Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «Терминал «Порт бухта Север» станет крупнейшим логистическим хабом, который придаст импульс развитию транспортных магистралей в восточном и западном направлениях. Это позволит выполнить поставленную Президентом России задачу по увеличению грузопотока по Северному морскому пути. А для Красноярского края реализация проекта «Восток Ойл» открывает исторически значимые перспективы и делает его крупнейшей нефтегазовой провинцией страны и мира. Кроме того, в ближайшие годы это дополнительно принесет бюджету региона более 25 млрд рублей в виде налоговых поступлений».

Напомним, нефтяной терминал «Порт бухта Север» входит в проект «Восток Ойл» по освоению Ванкорской и Пайяхской группы нефтяных месторождений, а также Западно-Иркинского участка в Красноярском крае. Он строится на Таймыре и предназначен для погрузки и дальнейшей транспортировки нефти по Северному морскому пути в порты России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Общая длина вводимого причального фронта терминала «Порт бухта Север» составит 1 275 м. Нефтяной терминал и портовая инфраструктура хранения и отгрузки нефти включены в перечень объектов федерального значения.