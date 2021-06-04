В Красноярске осудили взломщиков банкоматов, укравших 17 миллионов рублей

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В Красноярске завершился судебный процесс над тремя взломщиками банкоматов. Два жителя краевого центра и один гражданин Казахстана были признаны виновными в совершении кражи 17 000 000 рублей. Как сообщает прокуратура, каждый из них получил реальный срок.

Следствие доказало, что злоумышленники объединились в организованную преступную группу, чтобы красть деньги из банкоматов, находящихся в зонах самообслуживания банков. Кражи происходили в период с октября 2017 по февраль 2018. В ночное время сообщники подключали к банкоматам компьютер со специальной программой, в которой они настраивали банкомат на выдачу средств. Почти за 1,5 года они смогли получить с банкоматов 17 миллионов рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде лишения свободы от 4 лет и 11 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную сил еще не вступил.