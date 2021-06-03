Житель Шарыпово отсудил за надгробье 180 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Шарыпово подал в суд на индивидуального предпринимателя, который нарушил договор на оказание услуг. И выиграл, причем в 6-кратном размере. Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила в региональном управлении Роспотребнадзора.

Суть истории такова: клиент заказал у индивидуального предпринимателя изготовить надгробие на могилу близкого человека. Сошлись на цене 30 тысяч рублей, которые клиент заплатил авансом. Однако к оговоренному сроку предприниматель заказ не выполнил. И вернуть деньги назад в добровольном порядке не захотел. Тогда клиент с помощью юристов Роспотребнадзора подал исковое заявление в суд.

Теперь проигравшей стороне придется выплатить заказчику 179 400 тысяч рублей, куда входят:

- стоимость невыполненных работ – 30 000 рублей,

- штраф за невыполнение требования потребителя о возврате денежных средств в добровольном порядке – 59 800 рублей,

- компенсация причиненного морального вреда – 2 000 рублей,

- неустойка за нарушение сроков выполнения требований потребителя – 87 600 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.