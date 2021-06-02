В Туве 8-летнего ребенка увезли прямо со двора на дорогой машине

В Туве 8-летнего ребенка увезли со двора на дорогой машине Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы, городе Кызыле, похитили 8-летнего ребенка. Произошло это накануне, 1 июня. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции, в дежурную часть позвонил 42-летний мужчина и сообщил: со двора дома неизвестные буквально на его глазах увели его сына, посадили в «Рено Логан» и уехали.

По тревоге были подняты наряды полиции, установлены патрули на и выездах из города и близлежащих населенных пунктов. Особенно на дорогах на выездах из Тувы. Искали не только указанную в ориентировке иномарку, досматривали буквально каждое транспортное средство. Расчет оказался верным. На стационарном посту ДПС «Шивилиг» на федеральной трассе Р257 (граница Тувы и Красноярского края) они задержали автомобиль «Мазда СХ-5». В салоне находился пропавший ребенок в сопровождении своей матери.

Родители, судя по всему, не смогли договориться между собой по поводу ребенка. Разбираться с этой историей будут компетентные органы. А полиция сейчас разыскивает автомобиль «Рено Логан» и его водителя, который фактически является соучастником похищения.