В Якутии среди беременных зафиксированы летальные случаи из-за коронавируса

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Среди беременных жительниц Якутии зафиксированы тяжелые случаи заболевания Covid-19, некоторые закончились летальными исходами. Как заявила на брифинге Оперштаба зампред правительства Ольга Балабкина, вопрос о важности вакцинации коллеги и членов семей беременных женщин – один из приоритетных в борьбе с ковидом.

- Беременные находятся в группе риска и не могут ставить прививку от коронавируса, поэтому её сделать должны члены их семей и близкий круг. Это нужно для того, чтобы избежать тяжёлых случаев и создать «подушку безопасности» для всех жителей республики, - отметила вице-премьер правительства Якутии.

Сейчас в регионе имеется вакцинация всех трёх видов - Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак. В республику поступило 198 454 дозы вакцин. По состоянию на сегодня первую прививку получили уже 167 683 жителя республики, вторую – 111 350.

Напомним, что в Якутии на период с 25 по 31 мая 2021 года в республике зарегистрировано 744 новых случаев COVID-19. За последние недели в регионе наблюдается небольшое снижение заболеваемости на 1,7%