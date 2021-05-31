В Красноярском крае перед судом предстанут «черные» риелторы, обманувшие 12 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске группа пятеро местных жителей, владея информацией о квартирах, принадлежащих умершим людям, подыскивали потенциальных покупателей. Естественно, что никаких прав на недвижимость они не имели.

Затем обвиняемые подделывали документы на жилье и показывали их покупателям. С них же «черные риелторы» брали часть предоплаты, а затем просто переставали выходить на связь, сообщают в МВД по Красноярскому краю. Всего за период с 2018 по 2019 год от действий злоумышленников пострадали 12 человек. Общая сумма ущерба превысила 12,7 миллионов рублей.

Задержали аферистов в декабре 2019 года. Трое из них оказались ранее судимы.

- В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.