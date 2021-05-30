В Красноярском крае стартует проект локальной газификации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будет реализован пилотный проект локальной газификации. Возможности и условия проекта обсудили на встрече представителей Еn+Group и министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгения Афанасьева. В компании заявили, что готовы включиться в газификацию Красноярска при помощи сжиженного природного газа (СПГ). И начнут его с пригорода – с поселка Солонцы. Помимо этого, компания планирует организовать заправочную инфраструктуру на СПГ и перевести на газ автобусы общественного транспорта, сообщили в пресс-службе правительства края.

Почему Солонцы? Как показывает мониторинг, зимой из-за большого количества частных домов с печным отоплением здесь скапливается большое количество загрязняющих веществ в воздухе, которые затем несет в сторону города.

На юге Красноярского края острая проблема стоит в Минусинске – в этом городе 12 тысяч частных домовладений, отапливающихся углем. А всего в нем живут 68 тысяч человек. Для сравнения в Красноярске с населением более миллиона человек, 15 тысяч таких частных домов. Так что перевод южного города на газ положительно скажется на состоянии экологии.