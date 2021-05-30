В Норильске оштрафовали управляющую компанию за ремонт исторического здания Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Норильске оштрафовали управляющую компанию, сделавшую ремонт здания в центре города. Дело в том, что жилой дом на Ленинском проспекте, 12, в котором размещается ресторан «Таймыр» был построен в 1954 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Чтобы проводить какие-либо работы, коммунальщики должны были получить разрешение в краевой службе по охране объектов культурного наследия. Помимо этого, у подрядчика, который претендует на ремонтные работы, должно быть соответствующий допуск.

Знала управляющая компания об особых требованиях или нет, не уточняется. Но, как рассказали в пресс-службе ведомства, 24 мая 2021 года в Норильском городском суде состоялось рассмотрение материалов дела об административном правонарушении, по результатам которого вынесено постановление о назначении административного наказания. Для юридических лиц он может составить от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.