Этим летом организованно отдохнут 53 тысячи красноярских детей. Фото: пресс-служба администрации города

Этим летом организованно отдохнут 53 тысячи красноярских детей. Уже готовы 8 оздоровительных учреждений, принадлежащих городу. В них постоянно проводится реновация: по модульной технологии возводят новые корпуса. Идет ремонт уже существующих зданий, спортивных площадок. Приобретается новая мебель, инвентарь, оборудование для пищеблоков и так далее.

Отдых организован с соблюдением жестких требований:

- норматив наполняемости групп – не более 75% от обычного количества;

- все работники, контактирующие с детьми, должны носить маски и перчатки;

- запрещены массовые мероприятия, в том числе посещения родителей;

- перед допуском к работе в смену персонал, в том числе сотрудники пищеблоков, должен пройти тестирование на COVID-19 и на наличие других вирусных возбудителей.

Палаточных лагерей в этом году не будет.

Помимо отдыха в загородных учреждениях, дети смогут также провести каникулы в пришкольных лагерях. Они начнут работу с 1 июня в 111 общеобразовательных учреждениях. Также для ребят, в том числе детей с ограниченными возможностями, запланирован целый ряд форматов досуга. Мероприятия будут проводиться в онлайн- и офлайн-режимах как в рамках работы городских событийных площадок, так и на базе учреждений молодёжной политики, спорта, дополнительного образования и культуры, включая библиотеки, музеи, кинотеатры и парк флоры и фауны «Роев Ручей».