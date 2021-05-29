Жительница Якутии лишилась 2,6 миллионов рублей из-за амулета, «привлекающего деньги» Фото: Мария ЛЕНЦ

История об абсурдном мошенничестве произошла в Мирнинском районе Якутии. На этот раз пострадала 51-летняя жительница Айхала, сообщает МВД по Республике Саха (Якутия).

В 2019 году якутянка приобрела в интернет-магазине амулет с заговором на привлечение денег. Как говорится, купила и забыла, но в апреле 2021 года ей позвонили. Собеседница представилась прокурором из Москвы и сообщила, что в отношении продавца амулета возбуждено уголовное дело, женщина проходит потерпевшей, и ей полагается компенсация – 585 тысяч рублей. Выплатить деньги пообещали сразу после оплаты инкассации и страховки.

Жительница Айхала с радостью согласилась. Целый месяца она брала кредиты и занимала деньги у знакомых, которые отдавала аферистам. В итоге ради суммы в 585 тысяч рублей женщина потеряла 2,6 миллиона рублей, но обещанной компенсации все равно не дождалась и обратилась в полицию. Сейчас сыщики разбираются в обстоятельствах преступления.