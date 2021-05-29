В Красноярске после ремонта открылся роддом №5 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский роддом №5 наконец открылся после ежегодного ремонта и профобработки. Принимать рожениц врачи учреждения начали еще накануне с 10 часов. Еженедельные встречи с медицинским персоналом, оказывающим помощь непосредственно во время родов, послеродовой реабилитации и младенцам, буду проходить в привычном штатном режиме, передают в пресс-службе краевого минздрава. Также медики напоминают краснояркам о возможности партнерских родов.

- Спешим порадовать вас - мы улучшили условия пребывания для ваших помощников в родах. Организована комната отдыха, в которой они имеют возможность выпить чашечку чая и немного отдохнуть, а также побыть папе с ребенком в случае операции кесарева сечения. За время закрытия в родильном доме был проведен частичный косметический ремонт помещений, устранены замечания по соблюдению противопожарного режима. А также была произведена реконструкция выписного холла, что бы день выписки из нашего родильного дома стал радостным событием для вас, ваших близких и друзей и оставил незабываемую память, - рассказывает об изменения главврач роддома Оксана Ковалевская.