Стало известно, сколько получают главные врачи в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения Красноярского края обнародовало информацию о размере среднемесячной заработной платы руководителей государственных и муниципальных медицинских учреждений в 2020 году. Зарплата зависит от территории, нагрузки и многих других факторов.

Так, самую большую зарплату получала главврач Таймырской межрайонной больницы: в среднем 375 тысяч рублей в месяц. Главврач Лесосибирской межрайонной больницы – почти 215 тысяч, Ачинской межрайонной больницы – 171 тысячу, Байкитской районной больницы № 1 – 209 тысяч. Норильской межрайонной поликлиники №1 – 171 тысячу, Туруханской межрайонной больницы – 216 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата – у главврача Енисейской районной больницы – 49 тысяч рублей, но он и был назначен в конце декабря 2020 года.

Теперь о руководителях красноярских медучреждений. Зарплата главного врача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина – 240 тысяч. Бывший министр образования, а ныне – главврач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Вадим Янин получал 155 тысяч. Главврач краевого глазного центра Станислав Ильенков – 106 тысяч. Андрей Модестов, экс-главврач онкодиспансер – 177 тысяч. Главный патологоанатом края Сергей Бекузаров – 136 тысяч, главврач Центра СПИД Сергей Скударнов – 150 тысяч, главврач БСМП Сергей Гребенников – 201 тысячу рублей.