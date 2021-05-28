В Красноярском крае больше недели разыскивают двух рыбаков, уехавших на моторной лодке Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше недели прошло с тех пор, как пропали два рыбака из Богучанского района. Известно, что 19 мая трое друзей на моторной лодке отправились на рыбалку из деревни Малеево вверх по реке Чуна. По предварительным данным их видели неподалеку от села Кондратьево Тайшетского района (это уже Иркутская область). По каким-то причинам лодка перевернулась и все трое мужчин оказались в холодной воде. Одному из них удалось выбраться на берег. Он сообщил, что два его товарища утонули.

Поисками занимаются спасатели из Тайшета и Красноярского края, полицейские. Также ситуацию держат на контроле волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они составили ориентировки на обоих пропавших мужчин, распространяют их через социальные сети.

Спасатели неоднократно напоминают, что в настоящее время, когда идет большая вода, нежелательно совершать поездки на маломерных судах. Это опасно и может привести к печальным последствиям.