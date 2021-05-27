Погода в Красноярске на 28 мая 2021 года: ожидается +13 градусов и шторм до 20 метров в секунду Фото: ИВАНОВА Диана

Синоптики не радуют красноярцев хорошей погодой. Можно не рассчитывать не только на тепло, но и на безветрие. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 28 мая 2021 года.

Агентство по ГО, ЧС и ПБ мэрии Красноярска предупреждает о штормовом ветре 28 мая. Ожидается сильнейший северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Красноярцам советуют:

- при усилении ветра ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях; - соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах; - держаться подальше от слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать возле них автомобили; - избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам.

Гидрометцентр добавляет, что в пятницу ожидается похолодание до +13 градусов днем. Помимо штормового ветра ожидается дождь. Ночью температура воздуха и вовсе упадет до +5 градусов.