Хотел успокоить: житель Красноярска ехал по оживленной дороге с 7-летним ребенком на коленях

Фото: МВД по Красноярскому краю

26 мая в соцсетях появилась фотография, на которой изображен мужчина за рулем, который вел автомобиль с маленьким ребенком на коленях. Госавтоионспекторы оперативно вышли на водителя, а также установили время и место дорожного инцидента.

Им оказался житель Красноярска. Мужчина рассказал, что его 7-летний сын очень не хотел ехать в детский сад, и, посадив на колени во время движения, он хотел успокоить мальчика. Объяснения находчивого отца полицейских не особо впечатлили, и красноярцу выписали штраф на 3 тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.

- Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителю, что дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения и даже короткая поездка должна быть максимально безопасной для ребенка, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.