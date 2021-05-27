Житель Хакасии до смерти избил жену и получил 9,5 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Все произошло в деревне Печегол Таштыпского района Хакасии. 54-летний мужчина несколько дней выпивал со своей женой в доме. Днем 18 ноября сельчанин заметил, что жена выпивала и курила без него и разозлился. Жена не согласилась с супругом, и они серьезно поругались. В итоге мужчина не сдержался и жестоко избил возлюбленную по голове и различным частям тела.

От полученных множественных травм женщина скончалась на месте. Мужчина же изначально не понял, что натворил и просто лег спать. О том, что жена мертва он узнал лишь на следующий день.

Вскоре агрессора задержали и возбудили уголовное дело. Следствие шло около полугода. И 26 мая мужчине вынесли суровый приговор.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба СК по Хакасии и Красноярскому краю.