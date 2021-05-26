Двое жителей Сосновоборска создали наркоплантацию под видом лесопилки и выращивали там коноплю

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские накрыли целую наркоплантацию с коноплей. Двое находчивых жителей Сосновоборска арендовали склада в одной из промзон и сделали вид, что у них там лесопильное производство. Как сообщают в МВД, мужчины культивировали запрещенные вещества в теплице, обустроенной в грузовом контейнере.

Готовый «товар» подвергался сушке и фасовке перед продажей.

«Растениеводы» были задержаны на территории склада. Всего у подозреваемых было изъято 15 кг марихуаны, 3 кг сушеной конопли. Кроме этого, полицейские изъяли 98 кустов выращенной конопли.

В отношении находчивых сосновоборцев завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Расследование уголовного дела продолжается.