Сотни тысяч саженцев сосны вырастят в теплицах под Красноярском

Саженцы сосны с закрытой корневой системой отличаются высокой приживаемостью Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском, в поселке Березовка, начали выращивать саженцы сосны с закрытой корневой системой. Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» и лечебно-исправительное учреждение № 37 ГУФСИН России по Красноярскому краю заключили соглашение о сотрудничестве и организации лесного питомника.

В теплицах ЛИУ-37 на площади 576 кв. метров в этом году начнут выращивать 162 тысячи молодых сосен. В начале мая уже посеяли 80 тысяч семян. Растить сеянцы и ухаживать за ними будут осужденные. По договору подбора и предоставления рабочей силы с партнером ассоциации «Русский лес» ООО «КРАСФАН» сейчас в теплицах трудоустроено 14 человек.

В начале мая уже посеяли 80 тысяч семян. Фото: 24.fsin.gov.ru

Как отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН подполковник внутренней службы Павел Медведев, в перспективе планируется увеличить число выращиваемых саженцев до 5,5 млн штук. Отметим, что сеянцы сосны с закрытой корневой системой отличаются более интенсивным ростом и высокой приживаемостью.

- Накопленный опыт будем использовать для организации подобных лесопитомников в отдаленных учреждения лесопромышленного комплекса ГУФСИН, чтобы в будущем сократить транспортные затраты на доставку саженцев к месту посадки, - рассказал Павел Медведев.