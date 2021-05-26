В Красноярске устраняют дефекты на дорогах по гарантии

Фото: Мария ЛЕНЦ

На дорогах Красноярска начали работу по устранению дефектов по гарантии. Рабочие исправили замечания уже на 35 объектах. Как сообщают в администрации Красноярска, ремонт проводится на тех дорогах, которые восстанавливали в последние 3-4 года, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», но по каким-то причинам в ходе их эксплуатации были выявлены дефекты.

На сегодняшний день из 177 участков дорог исследовано 132, дефекты обнаружены на 68 дорогах. Устранять их вышли шесть подрядчиков - АО «Сибагропромстрой», ООО «КрасДорСтрой», ООО «СибСтройКом», ООО «Сфера», АО «КрайДЭО», ООО «Промстрой».

Также активно проводятся работы и по локальному восстановлению дорожного покрытия. На сегодняшний день ямочный ремонт закончен уже на 52 объектах. Еще 11 в работе у подрядчиков. Это улицы Дубенского, Советская, Комарова, Гросовцев, Крылова, Песочная, Мартынова, Республики, Грибоедова, Ады Лебедевой и Транзитная.

Совсем скоро будет проведен ямочный ремонт еще на 15 участках улиц: Мужества, Шевцовой, 2-й Брянской (вдоль полка ДПС), Текстильщиков, Затонская – Грунтовая, Котовского – Грунтовая, Котовского, Обороны, Карла Маркса (в районе зданий ул. Ленина, 1 - пр. Мира, 2Б), Транспортный проезд, Заводской проезд, Свободная, Энергетиков, проезд от Даурская, 16 до Подорожная, Волгоградская (на пересечении с Московской).