Жители Тувы подняли панику, увидев мужчину с ружьём в гаражах, и вызвали полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле, Тува, местные жители подняли панику, завидев в гаражном кооперативе мужчину с ружьем. Горожане испугались и сообщили в полицию, но по приезду выяснилось, что никакой опасности нет. Однако, как сообщают в МВД, уголовное дело на владельца ружья всё же было заведено.

Оказалось, что в гараже у владельца оружия незаконно хранились патроны, предназначенные для выстрелов из различных моделей нарезного оружия. Мужчина сообщил полицейским, что якобы нашел их в тайге, в одной из охотничьих избушек.

Боеприпасы изъяли, а в отношении местного жителя завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение боеприпасов». Кроме того, в действиях мужчины как владельца оружия усматривается административная ответственность по факту нарушения хранения, ношения оружия, где есть вероятность лишения права на приобретение, хранение или ношение оружия. Расследование продолжается.