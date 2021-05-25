За один час в Красноярске сбили троих детей-пешеходов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске буквально за один час в трех ДТП пострадали дети пешеходы. Как сообщает ГИБДД, 24 мая в дежурную часть один за одним поступали сообщения об авариях, все случаи произошли с 18 до 19 часов. Все дети, как оказалось, находились на прогулке без сопровождения взрослых.

Первая авария произошла на улице Тимошенкова, 78 «А». 14-летняя девочка торопилась к подруге, решила немного сократить путь. Она пересекла дорогу в трёх метрах от пешеходного перехода, где её сбил «Ниссан марч».

На улице 60 Лет Октября, 24, 8-летний мальчик без разрешения родителей пошел в соседний двор, по пути следования решил перейти дорогу, не дойдя 10-ти метров до пешеходного перехода. Так как поток транспорта был очень плотный и автомобили двигались медленно, мальчику показалось, что он сможет безопасно перейти дорогу. Но когда ребенок пересекал проезжую часть, водитель автомобиля «Ниссан Икстреил» допустил на него наезд.

14-летняя девочка возвращалась с прогулки домой, когда на дворовом проезде на улице 60 Лет Образования СССР, 39, ее сбил водитель мопеда «Торм Индиго».

К счастью, ни один ребенок серьезно не пострадал, все дети отделались ссадинами и ушибами.

Инспекторы ГИБДД напоминают водителям, что нужно быть внимательнее на дорогах, у школьников начались каникулы и многие из них проводят большую часть времени на улице.