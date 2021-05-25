На трассах Красноярского края обновят дорожные знаки и установят новые камеры фиксации нарушений ПДД

Фото: УПРДОР «Енисей»

В Красноярском крае запланировано провести ликвидацию сразу 8 очагов аварийности на дорогах в Манском, Козульском, Емельяновском, Уярском и Ачинском районах. Как сообщают в УПРДОР «Енисей», все предстоящие работы будут реализованы в рамках программы «Безопасность дорожного движения».

Будут установлены более 10 км барьерного ограждения, 252 катафота, около 380 дорожных знаков, из них 64 – импульсные, со световой индикацией оптико-волоконного типа и питанием от солнечных электростанций. На пешеходном переходе вблизи автобусной остановки Большой Кемчуг, а также на съезде к поселку Памяти 13 Борцов специалисты установят искусственное электроосвещение общей протяженностью почти 1 км.

Новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся в районе съезда к поселку Емельяново и в районе съезда к поселку Дрокино.

Все новые объекты можно увидеть на карте.

Добавим, что работа по повышению уровня безопасности на автомобильных дорогах федерального значения идет постоянно. В 2020 году на подведомственной ФКУ Упрдор «Енисей» сети автодорог зафиксировано 350 дорожно-транспортных происшествий, что на 8% меньше, чем в 2019 году.