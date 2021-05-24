Жительница Красноярска на «Тойоте» врезалась в 2 автомобиля, а затем перевернулась

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Киренского произошло ДТП с участием сразу трёх автомобилей. Два из них были припаркованы, а еще один ехал по двору на довольно высокой скорости. Видео с места аварии опубликовано в группе «ЧП Красноярск».

Девушка-водитель на «Тойоте витц» въехала во двор, затем задела «Хонду», стоящую на парковке, следом протаранила «Ниссан» и перевернулась на бок. Во время аварии в движущейся машине находился 8-летний ребенок. Благодаря тому, что водитель и юный пассажир были пристегнуты, они не получили травм. Скорую помощь на место ДТП не вызывали.

Как сообщают в ГИБДД, госавтоинспекторы сейчас устанавливают причины произошедшего, пока неизвестно, почему 36-летняя водитель не смогла справиться с управлением автомобиля. В комментариях пользователи уже высказали свои предположения, что у «Тойоты» могли отказать тормоза или девушка перепутала педали.