Житель Хакасии продал дорогущее авто за 15 000 рублей, чтобы не выплачивать моральный ущерб

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В Хакасии признали сделку с продажей автомобиля за 15 000 рублей недействительной. Мужчина пытался спрятать автомобиль от приставов, чтобы его не арестовали в счет погашения долго. Как сообщили в пресс-службе УФССП, должнику это сделать не удалось.

Чтобы уберечь свой автомобиль от принудительной продажи в счет долга, супруга задолжавшего мужчины продала дорогой японский кроссовер всего за 15 000 рублей своей знакомой. Та вписала жителя Саяногорска в страховку авто, чтобы он мог беспрепятственно управлять машиной.

«Спрятав» автомобиль от приставов таким способом, должник не собирался выплачивать моральный ущерб, причиненный пострадавшей стороне из-за убийства по неосторожности.

- Собрав необходимые документационные доказательства, приставы обратились в суд. Итогом рассмотрения дела стало признание сделки купли-продажи машины формальной. Недействительность договора поставила должника перед фактом расчёта с взыскателями, поскольку арест автомобиля судебными исполнителями и возможная его дальнейшая продажа в счёт погашения долга стала неминуемой реальностью, - рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать продажи своего кроссовера, саяногорец моментально погасил задолженность в 300 000 рублей.