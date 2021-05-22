Украл все сбережения: перед судом предстанет житель Красноярска, забравшийся в квартиру к пенсионеру

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет 46-летний мужчина, обокравший пенсионера. Обвиняемый залез в квартиру к потерпевшему и вынес оттуда все деньги и гаджеты. Как сообщают в МВД, теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

66-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что пока его не было дома, из его квартиры вынесли все сбережения, а это 569 000 рублей, и технику.

Сотрудники МВД быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Красноярска. Он дождался, пока пенсионера не будет дома и забрался в квартиру. Похищенными деньгами и имуществом он распорядился по своему усмотрению.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Если вина обвиняемого будет доказано, то ему грозит до 6 лет лишения свободы.