Первая в России красноярская девочка-автослесарь будет выступать в финале национального чемпионата WorldSkills

Фото: Администрация Красноярска

Полтора года назад 16-летняя Марий Килина из Красноярска мало что знала об устройстве автомобиля. А сегодня она готовится выступать в финале национального чемпионата WorldSkills Russia в качестве первой девочки-автослесаря. Как сообщает администрация Красноярска, ученица Центра профессионального самоопределения, прошла в финал Всероссийского чемпионата в компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

- Когда я училась в 9 классе, мы пришли на экскурсию в Центр профессионального самоопределения. Нам рассказали о разных направлениях. Я для себя выбрала психологию, парикмахерское дело и кузовной ремонт. От первого из-за школьного расписания пришлось отказаться. Сертификат парикмахера я уже получила. Теперь совершенствуюсь в направлении, которое мне нравится больше всего. Я мечтаю профессионально заниматься ремонтом автомобилей, в этом году надеюсь поступить в Красноярский техникум транспорта и сервиса, - рассказала девочка-автослесарь.

Мария заняла 6 место на самых крупных в стране соревнованиях профессионального мастерства для студентов и школьников. Там она покорила судей своей скоростью разборки, сборки двигателя и ремонта электрики автомобиля.

Далее 16-летняя девушка выиграла отборочный этап в Ульяновске, опередив соперников из 30 регионов. Через два месяца первой в России девочке-автослесарю предстоит выступить в финале национального чемпионата. Финальный этап WorldSkills Russia пройдет с 21 по 25 июля в Уфе.