В Хакасии мужчина забил насмерть кирпичом дядю своей жены Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии 42-летний мужчина насмерть кирпичом забил 63-летнего мужчину за то, что тот решил научить его уму-разуму. Это произошло в селе Полтаково Аскизского района республики еще 19 апреля 2020 года. Недавно состоялся суд и обвиняемому вынесли наказание в размере 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с подсудимого морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Причина преступления кроется в бытовом пьянстве. Осужденный вместе со своей сожительницей приехали в гости к ее родственникам. После устроенного застолья пара направилась дальше, в гости к дяде женщины. Там пьянка продолжилась.

Пожилой мужчина стал пенять, что зять обижает его племянницу, бьет ее. Словесный конфликт перерос в драку. Гость был моложе и сильнее, он нанес хозяину дома несколько ударов кулаком, затем схватил кирпич. Заключение судебно-медицинской экспертизы: смерть потерпевшего наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.