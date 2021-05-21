Студент СФУ задал вопрос о современном образовании Илону Маску и дождался ответа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Просветительский марафон «Новые знания» проходит с 20 по 22 мая на 8 площадках – от Калининграда до Владивостока. По видеосвязи участие в мероприятии принял и основатель компании Tesla Илон Маск.

Эти воспользовался студент гуманитарного института СФУ Николай Солопеко, который учится в магистратуре. Молодой человек вспомнил слова Маска о том, что высшее образование должно строиться по принципу видеоигр. И задал вопрос – как модернизировать его, чтобы образование отвечало потребностям времени.

Илон Маск ответил красноярцу. Ниже его цитата:

- Те, кто нас учат должны объяснять, зачем они нам это преподают. Мозг должен оценивать важность информации. Мы должны понимать, зачем мы учимся. Важно иметь цель. Мы должны договориться, что проблема есть и признать ее а потом найти способы решения этой проблемы. Например, вы разбираете устройство двигателя внутреннего сгорания.

Вот у вас в универе идет курс по отверткам, а вы сидите и думаете, зачем мне эта отвертка? Как только вы поймете, зачем вам эти знания, учиться станет легче. Мы живем в странные времены. Раньше вы платили большие деньги за образовательные курс. Сейчас курсы онлайн бесплатные.