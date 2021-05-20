В Красноярске появился романтичный пешеходный переход

Фото: инстаграм Сергея Еремина

Обновленная пешеходная «зебра» появилась перед Дворцом бракосочетания на Дубровинского. Помимо привычных полосок, пешеходный переход выделяется теперь двумя большими красными сердцами. «Новинкой» поделился со своими подписчиками мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

- Романтичный пешеходник соединяет сердца, - прокомментировал фотографию руководитель краевой столицы.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда возле Дворца бракосочетаний проявляется креативный подход к пешеходникам. В конце прошлого года на Дубровинского появился необычный знак перехода. На нём были изображены молодожены, идущие вместе за руку. Но ГИБДД такой подход не оценила, поэтому наклейку со знака пришлось снять.

Разрешен ли такой романтичный пешеходник и соответствует ли он нормам, пока неизвестно.