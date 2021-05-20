Погода в Красноярске на 21 мая 2021: будет дождливо и прохладно – до +12 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Пятничный прогноз не обрадует жителей Красноярска солнцем и теплом. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 21 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в пятницу в Красноярске днем воздух прогреется максимум до +12 градусов. Погода останется ненастной и дождливой, но без ливня. Вероятность осадков – 91%. Направление ветра северо-западное, а порывы составят около 4 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +3 градусов. Дождь прекратится, а ветер поменяет направление на западное и стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление повысится – 740-742 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды следующий. С утра до вечера ожидается около +12 градусов. Будет облачно, но с прояснениями и с небольшими осадками. Синоптики также обещают порывы ветра до 5 метров в секунду, направление северо-западное.

Ночью же похолодает до +6 градусов. Осадки прекратятся, но ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня 746-750 мм рт.ст.