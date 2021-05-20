«Вылезаем быстро! Мордой в пол!»: спецназ задержал троих жителей Красноярска, обвиняемых в изготовлении оружии

Фото: Скриншот с видео МВД

В Красноярске завершилось расследование уголовное дела, заведенного в отношении подпольных изготовителей боевого оружия. Пресс-служба МВД опубликовала видео, где подозреваемых задерживают при попытке продать автоматы.

Все произошло в марте прошлого года. Сотрудники УФСБ выяснили, что трое жителей Красноярска переделывают холостые автоматы и планируют их продавать. Задержание происходило в момент передачи самодельного оружия. Спецназ жестко вытащил подозреваемых из машины и уложили лицом в асфальт. Во время обыска машины было изъято два охолощенных автомата Калашникова и отправлены на экспертизу.

В отношении троих задержанных было заведено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Незаконное изготовление оружия» соответственно».

Расследование завершилось, материалы дела направлены Кировский районный суд. Если вина мужчин будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы.