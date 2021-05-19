В центре Красноярска с 30 июня разрешат поворачивать налево с Ады Лебедевой на Перенсона

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска сообщают, что с 30 июня с улицы Ады Лебедевой можно будет поворачивать налево на Перенсона с двух рядов. Это сделано для удобства водителей. Новая схема движения будет действовать на постоянной основе.

В пресс-службе администрации поясняют, что нынешняя схема движения приводит к заторам и к появлению «конфликтных точек» на дороге. На сегодняшний день на перекрестке с одной полосы можно поворачивать налево, а с другой стороны – ехать прямо и поворачивать налево.

Специалисты провели мониторинг дорожной обстановки и пришли к выводу, что с правой полосы направо по шлюзу с Лебедевой на Перенсона в час поворачивает около 465 автомобилей, с правой полосы прямо с Лебедевой на Вейнбаума едет 248 единиц транспорта в час, а налево с Лебедевой на Республики ежечасно поворачивают 848 машин.

Фото: мэрия Красноярска

В итоге администрация приняла решение изменить схему движения.