Жительница Хакасии обвинила врачей в хамстве, пьянстве и в том, что людей «пускают на органы» Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице хакасского города Саяногорска пришлось публично извиниться за свой пост, который она разместила в социальных сетях. Подробности этой скандальной истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского управления службы судебных приставов.

- В своем аккаунте одной из социальных сетей женщина выложила пост, в котором обвинила руководство Саяногорской межрайонной больницы, врачей и медицинский персонал в хамстве, грубости, пьянках, халатности, а также в изъятии органов у пациентов в целях наживы. Копию своего сообщения она также разместила и в аккаунте мэра города металлургов.

Оскорбленные медики подали в суд и выиграли. Но потребовали не денег, а моральной компенсации – ответчица должна принести извинения в тех же соцсетях и на местном телевидении. Однако исполнить решение суда она не спешила. Пришлось вмешаться судебным приставам и проконтролировать процесс.

Кстати, штраф женщина все же получила – 5 тысяч рублей за неисполнение решения суда в добровольном порядке и столько же – исполнительский сбор.