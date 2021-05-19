В Красноярске ночью сгорело здание на территории заброшенной воинской части. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске накануне, 18 мая, произошел пожар в Советском районе, на территории заброшенной воинской части по адресу Армейская, 25. Огонь и дым обеспокоил жителей окрестных домов, поэтому на телефон дежурного диспетчера поступило сразу несколько звонков. Первый – в 20:42 по местному времени.

На место выехали 6 единиц спецтехники и 22 человека личного состава МЧС. Выяснилось, что горящий объект – это двухэтажный заброшенный дом. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В 21:57 огонь локализовали, угрозы распространения на другие строения не было.

Что стало причиной пожара, выясняют дознаватели. Есть версия, что начался он со второго этажа. Поскольку здание давно обесточено, вероятнее всего, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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