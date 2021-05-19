В Канске будут судить трех подростков за подготовку к терроризму Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении трех 15-летних подростков, обвиняемых в преступлениях террористической направленности. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ.

Силовикам удалось выявить, что подростки проходили обучение для дальнейшей террористической деятельности. По версии следствия в период с октября 2019 года (тогда им было всего по 13 лет) по июнь 2020 года они вместе изготавливали взрывчатые вещества и самодельные бомбы и отрабатывали их применение в заброшенном доме, на пустырях стройках.

Всего было выявлено 4 эпизода изготовления и 3 эпизода хранения и ношения взрывных устройств. Подростков задержали летом прошлого года, в телефонах нашли информацию, которая и легла в основу уголовного дела.