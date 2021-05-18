В Красноярске появятся еще два детских сада на 300 и 190 мест

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска объявила о том, что они ищут подрядчика для проектирования двух детских садов. Один из них будет располагаться в «Медицинском городке» (300 мест), второй на улице Крайняя (190 мест).

Информация о торгах для поиска проектировщика детского сада в районе «Медицинского городка» уже размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. Электронный аукцион пройдет 26 мая. По условиям, победитель должен будет подготовить проект до 21 декабря 2021 года.

Аукционная информация для второго детского сада пока еще не появилась на портале, но в администрации города заверили, что в ближайшие дни она там появится.

- Средства на проектирование двух детских садов выделили на корректировке бюджета города в апреле 2021 года. После проектирования садов и получения положительного заключения государственной экспертизы определится источник финансирования и точные сроки возведения дошкольных учреждений, - отмечает руководство города.

Напомним, что на данный момент в Красноярске полным ходом идет строительство сразу 3 дошкольных учреждений: в микрорайоне Тихие зори на 270 мест, на улице 8 Марта, 26 на 270 мест и в Академгородке (в районе дома №66) на 300 мест. Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.