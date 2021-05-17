В Красноярском крае отца будут судить за гибель дочери под колесами поезда Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае отца будут судить за гибель 9-летней дочери под колесами поезда. Трагедия произошла в феврале текущего года на станции Заозерная. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» с утвержденным обвинительным заключением уже направлено на рассмотрение в суд.

Из материалов следствия известно, что 22 февраля вечером обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и отправился вместе с дочерью в магазин. Идти нужно было через железнодорожные пути. Однако вместо того, чтобы подняться на виадук, он отправился напрямую чрез рельсы.

Девочку он вел за руку, поезда, который двигался на большой скорости сзади, он или не заметил, или проигнорировал. Сигналы машиниста – тоже. Девочку затянуло на рельсы, она мгновенно погибла. Отец получил незначительные ранения. На допросах он говорил, что не рассчитал габаритов поезда, был уверен в безопасности.