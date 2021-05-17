Обнимала погибшего ребенка на трассе: пьяный водитель погубил пятилетнего мальчика

Фото: Скриншот с видео

В Туве очевидцы сняли на видео страшные кадры – загородная трасса, перевернутая машина, лежащая на крыше, и убитая горем мать, обнимающая тело своего 5-летнего ребенка. Мальчик погиб буквально несколько мгновений назад, после того, как пьяный водитель не смог справиться с управлением автомобиля. Ролик опубликовали в группе «ЧП Кызыл».

Как сообщают в МВД, смертельная авария произошла 16 мая, около 16 часов дня. Автолюбитель на ВАЗ-2109 ехал по трассе Р-257 «Енисей», вместе с ним в салоне находились двое маленьких детей и их 25-летняя мать. 21-летний мужчина был сильно пьян и не смог совладать с машиной. Автомобиль перевернулся посреди дороги, в результате все пассажиры пострадали, а 5-летний мальчик погиб. Водитель вместе с мамой детей и выживший ребенок были доставлены в больницу, всех троих госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД до того, как автомобилиста забрала скорая, провели на месте освидетельствование водителя, в результате которого обнаружили в его организме алкоголь. Также дорожные полицейские выяснили, что водительских прав мужчина никогда не получал.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку по факту смертельного ДТП и устанавливают все обстоятельство случившегося.

Благодарим редакцию «В Центре Азии» за помощь.