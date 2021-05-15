Житель Красноярского края осужден за посягательство на жизнь правоохранителя и захват заложников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае прошел суд над фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захвате заложников и угрозе убийством. Приговор зачитали в первом Восточном окружном военном суде.

- Из материалов дела следует, что в октябре 2020 года полицейские прибыли в село Тасеево Красноярского края на вызов о том, что к местной жительнице применено насилие. Пьяный фигурант бросил топор в лобовое стекло служебного автомобиля и разбил его. Полицейскому были причинены телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Потом злоумышленник попытался скрыться, пришел в дом к своей знакомой. Он не хотел, чтобы его задержали, поэтому стал угрожать правоохранителям убийством малолетних детей, требовал денег в сумме 100 тысяч рублей и вызова такси до Красноярска. Полицейские пресекли противоправные действия мужчины. Кроме того, в конце сентября 2020 года обвиняемый угрожал матери своей сожительницы убить ее топором.

Суд признал мужчину виновным и определил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.